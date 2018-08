Haai doodt toerist in Rode Zee in Egypte

In de buurt van de Egyptische badplaats Marsa Alam, aan de Rode Zee, is een Tsjechische toerist gedood door een haai. Dat is zondag door de gemeente meegedeeld.

Het incident vond donderdag 20 kilometer ten noorden van Marsa Alam plaats, in een zone die erg populair is bij duikers, zegt generaal Attef Wagdi, de voorzitter van de gemeenteraad. Een onderzoek van het ministerie van Leefmilieu moet nog uitwijzen hoe het voorval precies is kunnen gebeuren. Aanvallen van haaien zijn maar erg zeldzaam in dat gebied.

De Tsjechische ambassade in Egypte en het Egyptische ministerie van Gezondheid zullen nu overleggen over de repatriëring van het lichaam van de toerist.