Denemarken deelt eerste boete uit aan vrouw met boerka, en die is niet min

Een 28-jarige vrouw heeft de twijfelachtige eer gehad om als eerste een boete te hebben gekregen voor het dragen van een boerka in de publieke ruimte. In Denemarken is dat verboden sinds een omstreden wet er is ingegaan. De boete is niet min: 133 euro.

De politie werd vrijdag naar een winkelcentrum in Horsholm, ten noorden van Kopenhagen, geroepen. Daar was een woordenwisseling ontstaan tussen een 28-jarige vrouw die een boerka droeg en een andere vrouw.

Beide vrouwen kregen een boete opgelegd voor rustverstoring in de publieke ruimte, maar de zwaarste straf was voor de vrouw die een boera droeg. Dat is het gevolg van de wet die woensdag is ingegaan in Denemarken, waarin uitdrukkelijk staat dat het verboden is om je gelaat te bedekken in het openbaar. Ze kreeg een boete van 1.000 Deense Kroon opgelegd, omgerekend zo’n 133 euro.

Honderden demonstranten kwamen woensdag samen in Kopenhagen, op de dag waarop de wet van kracht werd. Heel wat van de betogers hadden hoofddoeken aan, maar de politie deelde daar geen boetes uit vanwege het recht op betogen.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE