Brandweerwagen kantelt en richt ravage aan in Blankenberge

Blankenberge - Een brandweerwagen is zondagmiddag betrokken geraakt bij een zware aanrijding in Blankenberge. Twee brandweerlieden raakten gewond, negen wagens werden beschadigd.

De brandweerwagen was onderweg naar een uitslaande brand in Knokke, toen het mis ging op het kruispunt van de Koning Albert I-laan en de A. Ruzettelaan in Blankenberge. Rond 14 uur is de brandweerwagen, een tankwagen, uit de bocht gegaan, op zijn flank beland en is tegen verschillende geparkeerde wagens geschoven, zegt woordvoerder Philip Denoyette van de politie van Blankenberge.

De ravage is groot: de brandweerwagen en negen wagens werden beschadigd. Drie tot vier wagens zijn zelfs helemaal vernield, zegt de politiewoordvoerder. Twee brandweerlieden raakten bij het ongeval lichtgewond.

De Ruzettelaan is in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Dat zal nog wel even duren, zegt Denoyette, want een gespecialiseerde takelfirma moet uit Antwerpen komen om de brandweerwagen te takelen. “Daarvoor zullen we straks zelfs even het tramverkeer moeten stilleggen”, klinkt het nog.

Foto: jason wittewrongel

