Tram ontspoord na aanrijding met wagen in Antwerpen

Antwerpen - In de Antwerpse wijk Kiel is zondagmiddag een tram in aanrijding gekomen met een wagen en deels uit de sporen gegaan op het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg met de Julius de Geyterstraat. Dat zegt De Lijn Antwerpen.

De wagen moest de tramsporen kruisen om rechtsomkeer te kunnen maken, maar de bestuurder zag allicht niet dat er een tram kwam aangereden. Er is sprake van één zwaargewonde in de wagen, in de tram raakte niemand gekwetst. Het ongeval zorgt lokaal voor hinder voor het tramverkeer.

Tramlijnen 4 en 10 kunnen voorlopig niet rijden op het stuk tussen knooppunt Zuid en de halte Zwaantjes. Wie daar moet zijn, kan gebruikmaken van de buslijnen 290 en 295. Tram 4 pendelt wel tussen Hoboken Lelieplaats en Zwaantjes enerzijds en tussen Zuid en de Groenplaats anderzijds. Tram 10 rijdt vanaf Nationale Bank naar Harmonie en op die manier verder tot Hoboken.