Wie de penalty mag trappen? Dat lossen de twee Anderlecht-spitsen op deze leuke wijze op

Anderlecht walste in de slotfase over Oostende en won met 5-2. Sleutelmoment was de penalty zo’n tien minuten voor tijd. Zowel Santini als Dimata wilden die graag trappen. En aangezien er geen munt voorhanden was, besloten de twee het anders op te lossen. Dimata en Santini speelden voor het volle stadion schaar-steen-papier (of blad-steen-schaar) om te beslissen wie zijn tweede van de match mocht maken. Santini won het pleit en faalde niet.

Lees ook:Paars-wit koningskoppel doet het opnieuw: Anderlecht verplettert Oostende na de rust

Santini kon er wel om lachen. “Ik heb een geweldige relatie met Nany (Dimata, red.). We hebben afgesproken dat we om de beurt zullen trappen, maar dit was de eerste. Dus moesten we het lot laten beslissen. Gelukkig scoorde ik.”

Eerste ronde: beiden kiezen voor papier. Foto: BELGA

Gewonnen! De steen van Santini haalt het van de schaar van Dimata. Foto: BELGA