Meer dan 40 uur vertraging voor terugvlucht na vakantie: "Mensen zaten te huilen en werden boos"

Schoten - Een vlucht van Brussels Airlines is zondagmiddag met meer dan 40 uur vertraging vertrokken vanop Tenerife richting Zaventem. Reden was een lekke band, die maar niet kon vervangen worden, tot frustratie en woede van de reizigers. "Mensen huilden en werden boos", zegt Ellen De Coster uit Schoten.

Ellen De Coster, haar gezin en de andere reizigers zouden vrijdag terugvliegen vanop Tenerife, maar door een lekke band gebeurde dat niet. "Maar plots zeiden ze dat het gat te groot is om te herstellen", aldus De Coster. "En dus moest er een andere band komen. Die zou de volgende dag pas komen."

De opborrelende frustratie van de reizigers werd erger toen zaterdag bleek dat de verkeerde band geleverd was. "Opstijgen konden we dus nog steeds niet. We zagen onze vlucht altijd maar vertraagd worden en moesten zelfs op het internet lezen dat ze een dag verlaat was."

Veel info voor de reizigers was er niet. "Iedereen schoof de verantwoordelijkheid van zich af en zei van niets te weten. Er hebben hier al mensen gehuild, mensen zijn boos en er zijn mensen echt uitgevlogen." Zondagmiddag is de vlucht met een vertraging van meer dan 40 uur toch vertrokken.