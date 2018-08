Verheyen neemt zijn ploeg niets kwalijk na zware nederlaag: “Maar het doet wel pijn”

Gert Verheyen heeft zijn eerste nederlaag geleden als trainer in de hoogste klasse. Op bezoek bij Anderlecht ging zijn KV Oostende kopje-onder in de slotfase, het werd 5-2. Maar Verheyen toonde zich grotendeels tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

Foto: BELGA

“Nee, deze uitslag had ik bij de rust niet zien aankomen”, opende Verheyen zijn tv-interview na de match. “De uitslag is overdreven, maar we hebben te veel foutjes gemaakt. We beginnen te laks aan de tweede helft en Anderlecht scoort eigenlijk vanuit de aftrap. Ik was wel tevreden van onze reactie na de 2-0, dat was positief. Tot aan de 3-1, en dat was toch al minuut 80, was het eigenlijk meer dan degelijk. Veel creëren zal je nooit doen op Anderlecht, maar ik kan niets slecht zeggen over mijn ploeg. De spelers hebben gedaan wat we gevraagd hebben”, toonde Verheyen zich tevreden over de prestatie van zijn manschappen.

Toch werd het nog 5-2. “Onze fouten werden gewoon onverbiddelijk afgestraft. Die penalty? Dat was een domme overtreding, ja. Of we Bjelica misten? Nee, want Logan (Ndenbe, red.) speelt een uitstekende match. Na de rust kozen we met Fashion Sakala (de man van de overtreding, red.) voor meer aanvallende impulsen om te proberen Saelemaekers het moeilijk te maken. Die jongens hebben het goed gedaan. Maar deze nederlaag doet wel pijn”, is Verheyen eerlijk.