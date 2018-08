Comeback langs de grote poort: Carrasco maakt meteen fraaie winning goal

Brussel - Rode Duivel Yannick Carrasco heeft zijn terugkeer bij zijn Chinese club Dalian Yifang opgeluisterd met de beslissende treffer in de competitiewedstrijd tegen Shanghai SIPG. Carrasco zorgde voor het enige doelpunt in de 1-0 zege van Dalian Yifang.

Carrasco stond in zijn eerste duel sinds het WK meteen aan de aftrap. Na 51 minuten rondde hij een assist van Riascos af, 1-0. Dalian Yifang blijft ondanks de zege voorlaatste in de Chinese Super League, met dertien punten na zestien duels. Shanghai SIPG, met de Brazilianen Hulk en Oscar in de basis, is derde.

Het was voor Dalian Yifang de eerste competitiezege sinds de hervatting van de competitie begin juli.