Minderjarigen afgeperst aan station, daders aan de haal met... vier euro

Kortrijk / Aalbeke / Ledegem - Afgelopen vrijdag persten jongeren twee minderjarigen af aan het station van Kortrijk. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. De politie neemt de zaak ernstig.

De feiten speelden zich vrijdagavond omstreeks 18 uur af aan de voorzijde van het station van Kortrijk. Twee Ledegemnaars raakten verwikkeld in een gevecht, waarschijnlijk na een geval van afpersing. Eén van de slachtoffers, beiden zijn minderjarig, werd naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging.

De daders én de slachtoffers zijn amper tussen 13 en 15 jaar. De slachtoffers zijn van Ledegem en maken het ondertussen weer goed.

Geen wapens

Een Harelbekenaar was getuige. “Jongeren persten andere jongeren af en dwongen ze geld te geven. Ik had het vermoeden dat er een zesjarige bij betrokken was. Ik heb me bij de politie opgegeven als getuige. Het is immers niet de eerste dat dit gebeurt. Ik ben dit jaar zelf al slachtoffer geweest van dergelijke feiten, ook met jongeren uit oosterse landen. Toen was het ook de bedoeling dat ik geld gaf.”

Waarnemend korpschef van politie in Kortrijk Ruben De Paepe bevestigt de feiten. “Er was een discussie tussen jongeren. Er was geen vertoon van wapens. De slachtoffers, de twee broers uit Ledegem, zouden slagen gekregen hebben. De daders vertrokken dan richting Lange Steenstraat. Op de hoek van de Lange Steenstraat met de Grijze Zusterstraat hebben wij de daders duidelijk in beeld op onze camera's. Het moet ons in staat stellen om ze te identificeren.”

Niet eerste incident

Of het gaat om een geval van ­steaming moet het onderzoek nog uitwijzen. Ook wordt nagegaan waarover de discussie ging. Uiteindelijk is vier euro afhandig gemaakt.

Volgens de getuige, die zelf fel onder de indruk was, is er na 18 uur minder controle aan het station. P. “Volgens mijn informatie werkt de spoorwegpolitie tot 18 uur. Daders weten dat ondertussen en maken er handig gebruik van om toe te slaan.”

Het is niet het eerste incident aan het station van Kortrijk, al was dat voordien aan de achterzijde ervan. Een aantal jongeren perste er een aantal maanden geleden andere jongeren af. Eén van hen werd toen in een jeugdinstelling geplaatst, een andere kreeg locatieverbod. Het werd toen weer rustiger. “Wij vinden dit hoe dan ook een ernstig feit en blijven waakzaam”, zegt De Paepe. “Het onderzoek moet ons echter nog meer duidelijkheid brengen in deze zaak.”

In september komen er alvast meer controles aan het station bij de start van het nieuwe schooljaar.