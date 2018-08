Maldini keert terug bij AC Milan

Paolo Maldini gaat opnieuw aan de slag bij AC Milan. De oud-verdediger is aangesteld als directeur voetbalontwikkeling, meldt de Italiaanse voetbalclub.

De vijftigjarige Maldini maakte in 1985 zijn debuut in het eerste elftal van Milan. De linkerverdediger speelde meer dan duizend wedstrijden. In 2009 stopte Maldini met voetballen. Hij won vijf keer de Champions League met Milan en zeven keer de Italiaanse landstitel.

“Maldini betekent erg veel voor Milan. Het was een voorrecht om hem te mogen zien spelen. Zijn ervaring en leiderskwaliteiten komen in zijn nieuwe functie goed van pas”, aldus Paolo Scaroni, voorzitter van AC Milan.