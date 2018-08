Terwijl Chelsea verliest, reageert Courtois in België op transfersaga: “Ik blijf er rustig onder”

Chelsea verloor zondag met 2-0 van Manchester City in de strijd om de Community Shield. Bij The Blues geen spoor van Thibaut Courtois, die nog verlof heeft en bovendien graag weg wil. De doelman kan naar Real Madrid, maar Chelsea is niet geneigd hem te laten gaan. Courtois was zondagavond aanwezig op Genk en stond er de pers te woord. Over de transferperikelen was hij kort van stof.

“Ik ga er nu geen commentaar over geven”, aldus de Rode Duivel. “Het is delicaat, we zullen wel zien. Ik kan er nu weinig over zeggen, maar ik blijf rustig. Het zal me niet helpen om me er zenuwachtig in te maken. Ik moet cool blijven en volgend seizoen voorbereiden.” Het is geweten dat Courtois zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Real Madrid, met wie hijzelf al rond is. Hij wil vooral dichter bij zijn kinderen zijn, die nog steeds in de Spaanse hoofdstad wonen.

Dat Courtois de aftrap kwam geven voor de Limburgse derby, gebeurde eerder toevallig. “Maandag en dinsdag was Papa gaan fietsen met mensen van het bestuur. Ze kwamen tot het idee om mij de aftrap te laten geven, als teken van appreciatie voor mijn prestatie op het WK. Het kwam goed uit dat ik in België ben en Genk thuis speelt.”

