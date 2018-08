Beerschot Wilrijk geeft in extremis zege uit handen tegen Tubeke

Beerschot Wilrijk heeft zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen niet kunnen winnen. Op het veld van Tubeke werd het 3-3 na een spektakelwedstrijd. Aan de rust leek er nochtans geen vuiltje aan de lucht, want toen stond het 1-3 voor een overtuigend sterk Beerschot Wilrijk. In de tweede helft toonde Tubeke echter meer vuur en wilskracht dan de bezoekers, dat leidde in minuut 90 tot de 3-3 eindstand.

Voor de laatste wedstrijd van de eerste speeldag in 1B trok Beerschot Wilrijk naar Tubeke. Coach Stijn Vreven gaf de voorkeur aan Jimmy Hoffer in de spits naast Dante Vanzeir. Hierdoor startte Jacques Zoua op de bank.

Vanaf het eerste fluitsignaal werd duidelijk dat Tubeke het balbezit aan Beerschot Wilrijk liet. De thuisploeg koos voor een verdedigende aanpak met een gordel van vier spelers voor hun doel en vijf spelers op het middenveld.

Beerschot Wilrijk moest dus op zoek naar een vroeg doelpunt om geen al te lastige namiddag te beleven. Er werd goed gestoord en eens in balbezit verliepen ook de combinaties vlot bij de gasten. Eerst werd Brogno nog foutief afgestopt net voor het strafschopgebied. De vrije trap bracht enkel een hoekschop op. Even later was het wel pris voor Beerschot Wilrijk. Tissoudali zette voor van op links en vond Alex Maes. Die waagde zijn kanse vanop afstand. Zijn laag schot verdween buiten bereik van doelman Defourny in doel. 0-1 na 12 minuten.

Foto: BELGA

Beerschot Wilrijk ging door op het elan. Amper acht minuten later verdubbelde Vanzeir de voorsprong. Een hoekschop van Maes belandde voor zijn voeten. Vanzeir trapte via de verste paal de 0-2 voorsprong op het bord. Even later kreeg Vanzeir de kans om de wedstrijd helemaal dood te maken. Op een voorzet van Joren Dom verscheen hij alleen voor doel, maar de Beerschot Wilrijkspits plaatste de bal naast het doel.

In plaats van 0-3 werd het 1-2. Een doelpunt dat letterlijk uit de lucht viel. Doelman Vanhamel loste na een zeldzame hoekschop voor de thuisploeg een hoge bal. Thomas Henry reageerde alert en scoorde met het hoofd de aansluitingstreffer. Ondertussen bleef Beerschot Wilrijk gevaarlijk. De thuisverdediging had de handen vol met de snelle Vanzeir, die moeilijk af te stoppen bleek. Even voorbij het halfuur speelde een sterke Prychynenko opnieuw Vanzeir aan. Zijn voorzet werd door Hoffer verlengd tot bij Tissoudali die voor de 1-3 voorsprong zorgde.

Foto: BELGA

Nog voor de rust verscheen Tissoudali alleen, schuin voor doel, maar de doelman bracht redding. Ook Brogno kwam nog dicht bij een doelpunt, maar zijn vrijschop werd door doelman Defourny in hoekschop geduwd. Zo mocht Beerschot Wilrijk met een dik verdiende 1-3 voorsprong gaan rusten.

Na de rust probeerde Tubeke naar voetballende oplossingen te zoeken om iets aan hun achterstand te doen. Beerschot Wilrijk ving de thuisploeg gemakkelijk op en zorgde zelf nog voor de meest gevaarlijke acties. Zo recupereerde een bedrijvige Hoffer de bal op het middenveld, maar Brogno had net iets te veel tijd nodig om te besluiten. Het spelpeil van de eerste helft werd niet meer gehaald. Tubeke kreeg een uitstekende mogelijkheid via Henry, maar Vanhamel bracht redding met de voet. Beerschot Wilrijk kon zelf niets meercreëren. Toen Prychynenko en Hoffer tegelijk vervangen werden profiteerde Tubeke optimaal. Ook nu ging Vnahamel weer niet vrijuit. Na een vrijschop huppelde de via de paal in doel. Tubeke putte moed uit deze aansluitingstreffer, terwijl er af en toe paniekerig verdedigd werd door Beerschot Wilrijk. Zo moest Vanhamel redding brengen op een poging van Diawara. In de 89ste minuut lukte Tubeke toch nog de gelijkmaker via Bueno die centraal voor doel rustig mocht aanleggen.