Toni Kroos verkozen tot Duits voetballer van het jaar

Toni Kroos is door het voetbalblad Kicker verkozen tot Duits voetballer van het jaar. De middenvelder van Real Madrid stak de Champions League op zak. Bayern-coach Jupp Heynckes werd Trainer van het Jaar, Dzsenifer Marozsan voor het tweede jaar op rij Speelster van het Jaar.

Kroos verzamelde 185 stemmen. Door de vroege exit van de Mannschaft op het WK volgden op plaatsen twee en drie met Nils Petersen (39 stemmen) van Freiburg en Naldo (38 stemmen) van Schalke 04 enigzins verrassende namen. Naldo is een Braziliaan, maar ook buitenlandse spelers in de Bundesliga komen in aanmerking voor de prijs.

Bij de trainers pakt Heynckes de trofee voor de tweede keer, plaatsen twee en drie waren voor Domenico Tedesco van Schalke en Niko Kovac van Frankfurt, die de nieuwe coach is van Bayern München. Maroszan, middenveldster bij veelvraat Olympique Lyon, haalde het bij de vrouwen voor Pernille Harder en Alexandra Popp, beiden Wolfsburg.