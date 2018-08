Lange files op E40 door bizar ongeval met te voet vluchtende autodief

Bij een bizar verkeersongeval op de E40 in Oostkamp raakte vanavond een autodief ernstig gewond. Er stonden aanzienlijke files in beide richtingen door het incident.

De man reed zich tijdens een achtervolging door de politie vast in een file. Hij liet de gestolen wagen voor wat hij was en besloot om te voet verder te vluchten. Hij stopte de wagen op de linkerrijstrook en sprong er uit. Van daaruit liep hij de snelweg over richting de berm. Een Britse wagen kon de overstekende man niet meer ontwijken. Hij werd aangereden en raakte daarbij ernstig gewond.

De MUG-helikopter kwam ook onmiddellijk ter plaatse. Het ongeval zorgde wel voor lange files. In de richting van de kust liep de wachttijd tot meer dan een uur op. En ook richting binnenland vormde zich al snel een kilometerslange file. Intussen is de rijbaan wel volledig vrij.