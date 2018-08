Karlijne wil gestolen fiets van overleden vriend terug: “Stukje van hem dat we niet zomaar willen afgeven”

Antwerpen - Op vrijdag 3 augustus gingen dieven aan de haal met de fiets van Malik, de vriend van Karlijne Geudens die in juli overleed. Ze hoopt de fiets terug te krijgen, “want het is een stukje van Malik dat we niet zomaar willen afgeven”.

De fiets werd op vrijdag 3 augustus rond 21.30 uur gestolen voor de deur van de woning van Malik en Karlijne in de Sint-Jozefstraat in Antwerpen. “We willen hem absoluut terugvinden, het is een stukje van Malik dat we zeker niet zomaar willen afgeven. Ik had de fiets beloofd aan zijn beste vriendin om aan de muur te hangen.”

Karlijne en de omvangrijke vriendengroep van Malik vragen om uit te kijken naar de fiets en het te melden als ze die zien. “En aan de dief: doe wat juist is en breng de fiets desnoods anoniem terug.” Het bericht op Facebook werd al meer dan 100 keer gedeeld.

De pas 32-jarige Malik overleed op 10 juli. De man was medeorganisator van Carrousel, een festival in Schilde, en daarom zetten zijn vele vrienden een actie op poten om hem te herdenken. Ze lieten pins maken, die elke medewerker tijdens het festival vanaf 14 augustus zal dragen.