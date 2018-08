Motorrijder zoekt krullenkop die hem van de weg maaide: “Hij riep nog sorry maar reed gewoon door”

De motor van Harry is rijp voor de schroothoop. Foto: if

Hofstade / Aalst - Een motorrijder uit Aalst is op zoek naar de autobestuurder die hem vrijdag rond 16.30 uur in de Zijpstraat in Hofstade aanreed. “Hij riep nog sorry maat maar ging er dan gewoon vandoor.”

“In een onoverzichtelijke bocht tussen de maïs kwam een oud model van een witte Peugeot met hoge snelheid op me afgereden”, vertelt Harry De Geyter (62). “Hij maakte een slipspoor van vijftien meter. Ik kon geen kant meer uit en belandde in de graskant, onder mijn motor.”

Harry houdt aan het ongeval een snijwonde aan zijn been, een verstuikte enkel en een blauwe heup over. “Gelukkig rij ik in dit weggetje altijd extra voorzichtig, omdat het door veel wandelaars en fietsers wordt gebruikt. Ik belandde uiteindelijk onder mijn motor en hij reed zich vast, tegen mijn motor. Vervolgens zette de autobestuurder, een onverzorgde krullenkop, zijn auto in achteruit en maakte hij zich uit de voeten. Ik hoorde hem enkel nog sorry maat roepen, maar tegen de tijd dat ik van onder mijn motor was geraakt en rechtstond, was hij al om de volgende bocht verdwenen. Gelukkig valt de schade nog mee, dat had erger kunnen zijn. Mijn motor is wel rijp voor de schroothoop.”

Harry roept mensen op om uit te kijken naar de witte Peugeot. “Hij moet zwaar gehavend zijn. De politie heeft brokstukken meegenomen.”