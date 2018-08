Axel Witsel morgen van Dortmund

De transfer van Axel Witsel naar Dortmund is rond. De Rode Duivel wordt morgen op het trainingskamp van Borussia Dortmund in Zwitserland verwacht om de laatste details te regelen.

Dortmund betaalt de afkoopsom van 20 miljoen euro die in het contract van Witsel bij Tianjin Quanjian was opgenomen. De Chinese club had de geldigheid van de clausule betwist, maar de voorbije dagen oefenden zowel het kamp-Witsel als Dortmund juridische druk uit. Zondag gaf Tianijn uiteindelijk groen licht voor de overgang. Witsel (29) zou een contract voor vier jaar kunnen tekenen in Dortmund. Hij reist vandaag door naar Bad Ragaz waar Dortmund op stage is. Dinsdagavond oefent het daar tegen Napoli.