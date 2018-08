Wetteren - Hij mag nog mee op kamp, maar vanaf volgende maand is de negenjarige Leander niet meer welkom bij de scouts van Wetteren. De reden: zijn autisme. Leanders moeder dient een klacht in bij het gelijkekansencentrum Unia. “Een jeugdbeweging mag niemand uitsluiten.” Unia gaat bemiddelen.

