Oerdom: Wesley laat Club Brugge al vroeg in de steek met elleboog

Club Brugge wilde na de demonstratie vorige week tegen Eupen verder op zijn elan. Op bezoek bij Moekroen kreeg het echter meteen een vroege opdoffer te verwerken. Man-in-vorm Wesley, die vorige week aankondigde te zullen blijven, mocht al 11 minuten gaan douchen. De Braziliaan pakte uit met een stevige elleboog in het gezicht van Moeskroen-verdediger Katranis. Boucaut zag het niet, maar de VAR was onverbiddelijk. Wesley reageerde verontwaardigd op de rode kaart, maar was de enige in het Brugse kamp. Iedereen besefte: dit was oerdom.