Natuurbrand op Netedijk: “Houd ramen en deuren gesloten”

Lier / Nijlen - Op de Netedijk, op de grens met Lier en Nijlen, woedt zondagavond een natuurbrand. De lokale politie waarschuwt om ramen en deuren gesloten te houden.

De brand vindt plaats in de buurt van de Nete, vlakbij de Beatrijslaan in Lier. De brandweerploegen uit Lier, Duffel en Berlaar zijn aanwezig. Er is geen verkeershinder, enkel fietsers moeten omrijden. De rook is zich aan het verplaatsen richting het centrum van Lier. Het blussen kan nog enkele uren duren, meldt de lokale politie Lier.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM