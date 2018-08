Massale burenliefde voor gezin dat dochtertje verloor bij tragisch ongeval

Kortenberg / Erps-Kwerps - Na het ongeval waarbij de familie Benammar zwaar werd getroffen, veert Meerbeek weer recht. In het dorp vond zondag de jaarlijkse rommelmarkt plaats. Er werden spullen verkocht om het gezin te steunen.

Zo’n drie maanden geleden sloeg het noodlot toe op de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Een vrachtwagen zwalpte over de weg en boorde zich in een ING-bankkantoor. Hicham Benammar en zijn dochtertje Jade werden aangereden. Het meisje overleed ter plaatse, Hicham werd zwaargewond en onderging een amputatie. Enkele buren van het getroffen gezin in de Klein Vilvoordestraat richtten Meerbeek Cares op. Zondag stonden ze op de jaarlijkse rommelmarkt in Everberg, waar ze spullen verkochten ten voordele van de familie Benammar.

“We hebben speciaal ontworpen kaarsjes, windlichten en T-shirts, die we respectievelijk voor 6, 15 en 20 euro verkopen”, zeggen Katrien Bormans en Wikje Bosma. “We willen zoveel mogelijk geld ophalen zodat we Hicham en Meriem zoveel als mogelijk kunnen steunen. De buurt is quasi onmiddellijk na het ongeval samengekomen. De gevolgen van het ongeval waren hartverscheurend, maar ook nu is de situatie allesbehalve makkelijk. Zo kan Hicham in de weekends niet naar huis komen omdat de woning niet is aangepast aan een rolstoelgebruiker.

“Vandaag (zondag nvdr) zijn er toch al wel wat mensen aan ons kraampje gepasseerd”, aldus Katrien en Wikje. “Ik denk dat we al aan de laatste drie kleine kaarsjes zitten. We zullen de kaarsenmaker weer aan het werk moeten zetten (lacht).”

Ballonwedstrijd

“Er zijn ook heel wat mensen die ons op voorhand hebben gecontacteerd met de vraag wat kaarsen opzij te zetten om ze later op te halen. We zullen deze maand nog verschillende rommelmarkten afschuimen. En op 1 september organiseren we een ballonwedstrijd. Je kan een kaartje kopen voor 5 euro en wiens ballon het verst vliegt, kan een prijs winnen. Hou zeker onze Facebookpagina in het oog.”