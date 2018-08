KV Mechelen reageert fel na supportersincidenten op OH Leuven: "Dit gedrag van enkelingen accepteren we niet"

Het was zaterdag tijdens de wedstrijd tussen OH Leuven en KV Mechelen even schrikken toen thuisdoelman Kawin Thamsatchanan herhaaldelijk werd bekogeld met flesjes en bekertjes bier. De scheidsrechter legde de partij een tijd stil, waarna de rust wederkeerde. Maar bij KV Mechelen zelf zijn ze absoluut niet gediend van de actie van de Mechelse fans. “Dit schaadt ons clubimago en dat van alle supporters”, klinkt het.

Dennis Van Wijk: “Ik hoop dat die enkelingen geïdentificeerd worden en eruit gepikt worden.” Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Toen het nog 1-0 voor OH Leuven stond in de 61ste minuut ging Thamsatchanan tegen de vlakte aan zijn eigen doel. Uit de herhaling bleek dat de goalie werd bekogeld met een bekertje bier. Nadien herhaalde de situatie zich, waarna scheidsrechter Verboomen de wedstrijden tien minuten stilzette.

KV Mechelen veroordeelt zondag de twee incidenten. “Dat gedrag van enkelingen accepteren we niet”, zegt hoofdaandeelhouder Olivier Somers. “Het hoeft geen betoog dat gooien met voorwerpen niet bij een voetbalwedstrijd hoort. Het schaadt bovendien ons clubimago en dat van alle supporters. Want nu komen we negatief in het nieuws terwijl er wel meer dan 1.400 fans het team bij een achterstand geweldig ondersteund hebben.”

De Mechelse voetbalclub belooft op hun site dat ze er alles aan doet om de twee gooiers te identificeren en hen te laten opdraaien voor de schade. Het duo wordt alvast getrakteerd op een stadionverbod.

Dennis Van Wijk maakte zich na de incidenten kwaad over het gedrag van de Mechelse fans, waarop hij door de ref naar de tribune werd verwezen. “Dat gooien was absoluut fout”, zegt de coach. “Ik hoop dat die enkelingen geïdentificeerd worden en eruit gepikt worden. Maar ik ben wel trots op alle andere supporters. Zij kiezen altijd voor het positieve: ze staan achter de ploeg, komen hier met duizenden naar de match nadat ze gedegradeerd zijn én zitten binnen twee weken weer met z’n 14.000 in ons stadion.”