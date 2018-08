“Twee vrouwen overleden na druggebruik op Tomorrowland”

Boom - Twee vrouwen zijn tijdens het populaire dancefestival Tomorrowland weggevoerd naar het ziekenhuis nadat ze drugs hadden genomen. Allebei overleden ze enkele dagen later aan de gevolgen daarvan. Dat meldt VRT Nieuws. De politie, het parket en de organisatie van Tomorrowland zeggen van niets te weten.

Het eerste slachtoffer zou tijdens het eerste Tomorrowland-weekend, van vrijdag 20 tot zondag 22 juli, naar het ziekenhuis gebracht zijn. Een week later overleed ze in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Het tweede slachtoffer, ook een jonge vrouw, zou dan weer tijdens het tweede weekend in het ziekenhuis beland zijn. Enkele dagen later overleed ook zij. Het zou gaan om twee buitenlandse vrouwen.

Het nieuws bereikte ook onze redactie, maar het parket bevestigde het niet. Er was geen enkele melding binnengekomen van een niet-natuurlijk overlijden, klonk het. Ook de politie van Edegem kreeg geen melding, aldus VRT Nieuws, dat zich beroept op onafhankelijke bronnen.

Tomorrowland-woordvoerster Debby Wilmsen zegt ook van niets te weten. “We werden tot op heden niet in kennis gesteld door familie of overheid over een mogelijk overlijden van personen die ons festival zouden bezocht hebben. Mocht dit wel het geval zijn, gaan onze gedachten uit naar hun naasten en hopen we dat ze dit verlies in alle rust en sereniteit kunnen verwerken”, zegt ze aan VRT Nieuws.

Een van de pijlers van Tomorrowland is nultolerantie rond drugs. Zo werden er tijdens de twee festivalweekends 63 dealers opgepakt door de politie.