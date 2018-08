Erondegem / Erpe-Mere - Sedert dit weekend telt Erondegem alvast een supergelukkige voetbalfan: Nathalie Standaert. Haar wens om een tattoo met de handtekening van haar Rode Duivel-idool Toby Alderweireld op haar lichaam te plaatsen, is in vervulling gegaan.

Nathalie, een 24-jarige kleuterleidster uit Erondegem, was op de viering van de Rode Duivels in Brussel na het WK naar de grote Markt getrokken in de hoop haar lievelingsspeler Toby Alderweireld te ontmoeten ...