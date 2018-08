Chelsea-coach geeft toe dat transfer Courtois mogelijk is: “Ik wil enkel erg gemotiveerde spelers”

De nieuwe Chelsea-coach Maurizio Sarri wil maandag een gesprek met Thibaut Courtois over zijn toekomst bij Chelsea. Dat heeft Sarri zondagavond gezegd nadat zijn Chelsea de Community Shield had verloren tegen Manchester City (2-0).

Thibaut Courtois was zondag niet aanwezig op de Community Shield. Het sluitstuk van de Rode Duivels genoot nog van zijn laatste vakantiedag door te gaan kijken naar Racing Genk - STVV. Maandag wordt hij opnieuw in Londen verwacht. Dan wacht hem een gesprek met Chelsea-coach Sarri.

Na afloop van Manchester City - Chelsea reageerde Sarri op een vraag over een interview met Courtois’ manager Christophe Henrotay. Die had in The Sun gezegd dat Chelsea Courtois naar Real Madrid moet laten vertrekken (lees meer). “Ik reageer niet op die makelaar. In hem ben ik niet geïnteresseerd. Ik wil het van Courtois zelf horen. Als Courtois morgen tegen mij hetzelfde zegt, moeten we praten natuurlijk. Ik wil enkel spelers die erg gemotiveerd zijn”, zei Sarri.

Met die uitspraken zet Sarri de deur ook publiekelijk op een kier voor een transfer van Courtois. Chelsea moet nog wel tegen donderdag een vervanger vinden voor Courtois, want dan sluit de transfermarkt in Engeland.

In werkelijkheid speelt Chelsea een spelletje met Thibaut Courtois, en met Real Madrid. De Londenaren proberen een zo hoog mogelijke prijs voor Courtois te krijgen. Volgens Spaanse bronnen mikken ze op meer dan 30 miljoen euro. Courtois ligt nog maar een jaar onder contract en dus kan hij volgende zomer gratis vertrekken als Chelsea hem nu niet verkoopt. Maar door vol te houden dat er geen vervanger voor Courtois kan worden gevonden, hoopt Chelsea op het onderste uit de kan.

Courtois blijft voorlopig rustig onder alle heisa. In de marge van Genk - STVV stond hij zondag even de pers te woord. “Het is delicaat, we zullen wel zien. Ik kan er nu weinig over zeggen, maar ik blijf rustig. Het zal me niet helpen om me er zenuwachtig in te maken. Ik moet cool blijven en volgend seizoen voorbereiden.” (lees meer)