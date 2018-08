Gent - Vorig jaar zijn in Gent 416.000 verkeersinbreuken en parkeerretributies geregistreerd. Dat leidde vaak, maar niet altijd, tot een boete. De technologie van de ­superflitspaal en de nummerplaatcamera’s duwt de ­cijfers de hoogte in. Tel even mee.

Op een gemiddelde dag in 2017 werden in Gent 1.142 inbreuken tegen het verkeersreglement of het betalend parkeren vastgesteld. Het zijn er zowat 47 per uur, als je de nacht meetelt. Dat blijkt uit recente ...