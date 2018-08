Persoon neergeschoten in hal van appartement: politie sluit straat af

Bonheiden - In de Nieuwstraat in Bonheiden is zondagavond een persoon neergeschoten. Dat zou in de hal van een appartement gebeurd zijn. Details over het schietincident waren er zondagavond nog niet.

De politie sloot de Nieuwstraat af, de brandweer plaatste schermen in de straat. Een ziekenwagen en MUG-team kwamen nog ter plaatse, maar verlieten de plaats van het incident heel snel. Dat zou erop kunnen wijzen dat het slachtoffer overleden is. Het parket zal wellicht in de loop van maandag meer informatie geven.