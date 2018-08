Coucke bewierookt Santini en is duidelijk over Teo en Kara: “Het is in hun eigen belang dat ze vertrekken”

Marc Coucke was te gast in Sports Late Night. Zoals het de voorzitter van Anderlecht betaamt, ging ook dit televisieoptreden niet onopgemerkt voorbij. De paars-witte preses praatte openhartig over de sterke start van zijn club, de band met Oostende en vooral enkele netelige transferdossiers. Zo maakte hij duidelijk dat Kara en Teo niet weg moéten, maar dat het wel beter zou zijn voor hun. En Coucke is duidelijk fan van Santini en de eigen jeugd. Het was dan ook genieten voor hem tijdens de 5-2 zege tegen Oostende.”

Lees ook: Paars-wit koningskoppel doet het opnieuw: Anderlecht verplettert Oostende na de rust

“Ik heb er niet minder van genoten omdat het tegen Oostende was, zoals ik op voorhand had gezegd”, opende Coucke. “Ik had me voorgenomen minder uitbundig te juichen. Bij de eerste goal lukte dat nog, maar als je dan ziet dat al het werk van iedereen binnen de club op het veld tot uiting komt… Het is niet zo dat ik ervan genoot dat het tegen Oostende was, maar vooral om de prestatie van Anderlecht en onze jonge ploeg. We staan verder dan verwacht, al had ik dit stiekem wel gehoopt. We hebben er bewust voor gekozen om vroeg het geraamte van de ploeg klaar te hebben. Het systeem van Hein vereist dat ook. Ik heb zijn trainingen gezien, dat is een mix van voetbal en schaken.”

Ivan Santini is dé man van het seizoensbegin bij Anderlecht, met zes treffers op twee matchen. Zijn komst werd aanvankelijk nochtans niet op gejuich onthaald. “Er was inderdaad veel cynisme. ‘Je zit niet meer bij Oostende, je moet hoger mikken’, werd me gezegd. Maar hij bewees bij Kortrijk al dat hij een uitstekende spits en de Ligue 1 is een sterke competitie. Hij hield Caen op zijn eentje in eerste klasse. Op training zagen we snel dat hij nog beter was geworden.”

“Teo en Kara? Ze moeten niet weg, maar...”

Teo mag weg, zoveel is duidelijk. Foto: Photo News

De kern is zo goed als rond bij Anderlecht, maar er moeten nog enkele dure vogels vertrekken. Kara en Teodorczyk worden dan steevast genoemd. “Kijk, het is niet zo dat zo dat ze per se weg moeten. Maar we hebben een kern samengesteld en de coach heeft zijn beslissingen genomen. We kiezen er ook vol voor om de jeugd kansen te geven. Dat wil zeggen dat Teo geen eerste keuze zal zijn. Net als bij Kara heb ik veel respect voor wat ze Anderlecht hebben bijgebracht, maar het is ook in hun eigen belang dat ze vertrekken. Hun zware contracten? Dat speelt mee, maar er zijn ook zware contract bijgekomen.”

Wie zeker niet weg hoeft, is Adrien Trebel. “We willen hem graag houden”, bevestigde Coucke. “Maar hij heeft daar ook zijn zeg in. Ik heb ook niet de indruk dat hij actief op zoek is naar een club, al weet je nooit wat er voor 31 augustus nog gebeurt. Hij is belangrijk voor deze ploeg als leider voor de jonge gasten, maar haalt ook een uniek niveau.”

Transferdeadline en relatie met Oostende

In dat opzicht is het alvast mooi meegenomen dat de kapitaalkrachtige Engelse clubs niemand meer mogen aantrekken na 9 augustus. Moet de transferdeadline in België ook vervroegd worden? Coucke is duidelijk. “Ja, maar alleen als iedereen meedoet. Wij kunnen ons als België niet permitteren om te sluiten als de rest van Europa nog transfers mag doen, want het is wettelijk niet mogelijk om uitgaande transfers te verbieden als land. Dit moet op het niveau van de UEFA beslist worden. 31 juli zou ideaal zijn.”

In aanloop naar de wedstrijd verschenen er berichten dat de relatie tussen Coucke en Oostende is verwaterd. “Eerst kwamen we te goed overeen, nu helemaal niet. De waarheid ligt zoals vaak in het midden. Ik heb nog steeds alle sympathie voor Oostende. Naast Johan Plancke zijn er enkel mensen uit de omkadering overgekomen die niet meer in het financiële paaltje van Oostende pasten. De berichtgeving dat Oostende daarom kwaad is, klopt niet. Ik snap dan weer wel de ontgoocheling van de fans, dat is menselijk.”