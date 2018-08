Geboren ná de ramp, maar ze bepaalt hun leven: 716 Tsjernobylkinderen op gezondheidsvakantie in ons land

32 jaar na de kernramp van Tsjer­nobyl ontvangen Belgische gezinnen nog elke zomer honderden kinderen uit de regio rond de kerncentrale. Voor een vakantie ver weg van de straling en de psychologische erfenis van de nucleaire catastrofe. Dit jaar zijn ze met 716. Sommigen komen al jaren naar België. “Ik beschouw die meisjes als mijn kleindochters.”

Het is een mengelmoes van Wit-Russisch, Engels en plat West-Vlaams in de tuin van Hotel Ter Zaele in Knokke-Heist. Soms door elkaar in een enkele zin. Het is zondagmiddag en bloedheet. Zestien Wit-Russische ...