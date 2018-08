Regeringspartijen bekvechten over politieke postjes bij Bpost

Bpost wacht al maanden op drie nieuwe leden voor zijn raad van bestuur. Maar die benoeming zit muurvast op politiek niveau. En ­tijdens de begrotingsonderhandelingen kwam de beslissing zelfs niet op tafel. “Het zijn geen gemakkelijke tijden voor Bpost”, zegt ervaren bestuurder Paul Buysse. “Dan heb je een voltallige raad nodig.”

Drie lege zitjes aan de tafel. Die hadden in mei al gevuld moeten zijn, maar Bpost zit nog altijd te wachten op de bestuurders die zich daar moeten zetten. Omdat Bpost voor 51 procent in handen is van de Belgische Staat, beslist de federale regering wie in de raad van bestuur zal zetelen. En daar knelt het schoentje.

De regering moet twee Frans­talige en één Nederlandstalige bestuurder benoemen. Over de Franstaligen is geen discussie, maar over de Nederlandstaligen staan N-VA en CD&V lijnrecht tegenover elkaar. CD&V wil het mandaat van Caroline Ven, de voormalige kabinetschef van Yves Leterme, verlengen. N-VA wil eindelijk zélf iemand aan boord krijgen bij de post. Geen van beide partijen is van zin om toe te geven, dus blijft de situatie aanslepen. Ook al maakte premier Charles Michel (MR) zich drie maanden geleden al sterk dat de beslissing snel zou volgen.

Politieke spelletjes

Nochtans kan Bpost zijn volle slagkracht wel gebruiken. Het bedrijf moet de omslag maken van brievenpost naar pakjespost, moet een slabakkende dochteronderneming in Amerika boven water houden en krijgt klappen op de beurs. “Een bedrijf moet op zo’n moment kunnen rekenen op een voltallige raad van bestuur om de strategische lijnen uit te zetten”, zegt Paul Buyse, voormalig voorzitter van Bekaert en bestuurder van nog een klein dozijn bedrijven. “Nu sleept daar al maanden een vacuüm in de besluitvorming aan. De voorzitter moet aan de alarmbel trekken. Het is alle hens aan dek.”

Dat besef is er ook binnen de regering, maar bij de onderhandelingen voor het laatste Zomerakkoord kwam de kwestie niet eens op tafel. “Dat moet zo snel mogelijk gebeuren”, zegt vicepremier Kris Peeters (CD&V). “Caroline Ven is een bekwame bestuurster die het bedrijf van binnen en van buiten kent. En bovendien een vrouw. Je kunt niet de mond vol hebben van deugdelijk bestuur om dan politieke spelletjes te spelen en beslissen dat ze plaats moet ruimen voor je eigen mannetje.”

Bij N-VA voelen ze zich niet aangesproken. “De bal ligt nu in het kamp van de premier. Als de tijd rijp is, zullen we de meest geschikte kandidaat selecteren.” Die beslissing wordt verwacht in september.