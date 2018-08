Turkse ekerwinnaar Akhisar Belediyespor verrast Galatasaray en wint Supercup

Akhisar Belediyespor heeft zondagavond de Turkse Supercup op zijn naam geschreven. De bekerwinnaar was na strafschoppen te sterk voor kampioen Galatasaray.

Na de reguliere speeltijd en verlenging was de stand 1-1. De Oekraïner Evgen Seleznev opende na vijf minuten de score voor de bezoekers. De Zwitser Eren Derdiyok zorgde in de 79e minuut voor de gelijkmaker voor ‘Gala’. De strafschoppenserie eindigde in 5-4 in het voordeel van Belediyespor.

De Nederlander Ryan Donk (ex-Club Brugge) deed tot de 77e minuut mee bij Galatasaray. De Nigeriaan Henry Onyekuru (ex-Eupen en Anderlecht) bleef op de bank. Galatasaray huurde vorig seizoen Jason Denayer van Manchester City, maar die keerde (voorlopig) terug naar het Verenigd Koninkrijk.

Het is voor Akhisar Belediyespor haar eerste Supercup.