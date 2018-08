Saudi-Arabië wijst Canadese ambassadeur uit

Saudi-Arabië heeft de Canadese ambassadeur in Riyad bevolen om het land binnen de 24 uur te verlaten en roept zijn eigen ambassadeur in Ottawa terug. Daarnaast worden de handel en investeringen tussen beide landen bevroren, zo kondigde het Saudi-Arabische ministerie van Buitenlandse Zaken maandag aan. Reden is “een openlijke en flagrante inmenging in de binnenlandse zaken” van het koninkrijk door Canada.

De aanleiding voor de diplomatieke reactie is een tweet die de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland donderdag verstuurde over de arrestatie van de vrouwenrechtenactiviste Samar Badawi, de zus van al gevangengenomen activist en schrijver Raif Badawi, in Saudi-Arabië. “Erg verontrust te hebben gehoord dat Samar Badawi, de zus van Raif Badawi, is gevangengenomen”, zei ze. “Canada steunt in deze moeilijke tijden de familie Badawi en we blijven ijveren voor de vrijlating van zowel Raif als Samar Badawi.”

Very alarmed to learn that Samar Badawi, Raif Badawi’s sister, has been imprisoned in Saudi Arabia. Canada stands together with the Badawi family in this difficult time, and we continue to strongly call for the release of both Raif and Samar Badawi. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 2 augustus 2018

Daags nadien tweette ook de Canadese ambassade in Riyad dat het de “onmiddellijke vrijlating” eist van Badawi en “alle andere vreedzame mensenrechtenactivisten”.

Het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken laat maandagochtend vroeg in een reactie weten niet opgezet te zijn met de tweets. “De stellingname van Canada is een openlijke en flagrante inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van het koninkrijk Saudi-Arabië en in strijd met de meest elementaire internationale normen en alle internationale handvesten over de betrekkingen tussen staten”, luidt het fors op Twitter.

Saudi-Arabië “heeft nooit en zal nooit enige vorm van inmenging toelaten”. “Elke andere poging om tussen te komen in onze binnenlandse aangelegenheden betekent dat wij mogen tussenkomen in de binnenlandse aangelegenheden van Canada”, klinkt het voorts onder meer.