Het nieuwe koningskoppel in de aanval van Anderlecht: Beauty (in de voetsporen van Lukaku) & The Beast

Anderlecht scoorde in zijn eerste twee matchen 9 keer: 1-4 op Kortrijk, 5-2 tegen Oostende. Allemaal goals van het nieuwe koningskoppel in de spits. Nooit deed een duo hen dat voor. Landry Dimata zit aan drie treffers, Ivan Santini maakte er al zes. Zij doen de fans al dromen, zij zijn Beauty & The Beast.

DIMATA: IN DE VOETSPOREN VAN LUKAKU

Landry Dimata (20) is Beauty. Hij is jong en heeft meer finesse dan Santini. Zijn twee goals tegen Oostende kwamen er na goeie rushes. Hij moet later in de voetsporen ...