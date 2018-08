Transfernieuws Anderlecht: Duitse interesse voor Thelin, Hein over Trebel en Dendoncker met nieuwe manager

Anderlecht werkt hard aan de transfer van Isaac Kiese ­Thelin. De twee interessantste aanbiedingen zijn van Dynamo Kiev en ­Bayer Leverkusen. De Duitsers hebben een voorsprong genomen. Hun huurvoorstel voor de Zweedse spits bevat een aankoopoptie waarmee ook Anderlecht kan leven.

Vandaag hervat ook Leander Dendoncker de trainingen bij Anderlecht na het WK. Zijn vertrek en transferprijs zijn weliswaar al financieel begroot, maar er is nog niets ­geregeld. De middenvelder schakelde zelfs een nieuwe makelaar in om zijn kansen te vergroten. Hij tekende (voorlopig) voor het Nederlandse makelaarsbureau Wasserman van Rob Jansen. Die regelde al transfers voor onder meer Ronald Koeman, Phillip Cocu en Edwin van der Sar. Hoe meer deuren opengaan, hoe beter.

Trebel blijft

Bij Anderlecht had Hein Vanhaezebrouck overigens heuglijk nieuws over Adrien Trebel. De Fransman schat de kracht van het vernieuwe RSCA hoog in en lijkt te zullen blijven. “Adrien speelde zijn beste match sinds ik hier ben”, aldus Hein. “Hij is kapitein, hij is belangrijk. We voelen welke richting het uitgaat en ik denk dat hij blijft. Trebel wil niet weg om elders weer een nummer te zijn.”

Vanhaezebrouck hoopt wel op een extra verdediger, want Milic viel uit met mogelijk een voetbreukje en Bornauw was ziek. Ook een extra aanvaller staat nog op zijn lijst.