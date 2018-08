Hoe Anderlecht een beetje Brugge probeert te worden: “Daar hebben veel tegenstanders ook dat gevoel niet”

Een Coucke van eigen deeg gaf KVO hem niet. Toch was die eerste thuismatch erg speciaal voor Marc Coucke. Niet alleen omdat het tegen zijn ex-club was, maar ook omdat de nieuwe baas een meer helse, fanatieke sfeer in zijn stadion wil creëren. Een beetje zoals bij Club Brugge. Dat lukte wel in de spionkop, maar nog niet in de viptribune.

De autoriteiten gaven Anderlecht toestemming om 1.000 abonnementen extra te verkopen voor achter de goal. De spionkop was eindelijk goed gevuld en al voor de match waren die fans fel aan het zingen. “De supporters voelen de nieuwe wind”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Ze wachtten niet tot we scoorden alvorens ons aan te moedigen en zo zie je dat onze voorzitter sterk is in het creëren van ambiance in zijn stadion: zowel op de sfeertribune als in de viptribune. We willen dat tegenstanders weer met schrik naar Anderlecht komen. Dat ze niet meer naar hier reizen met het idee: Daar gaan we iets pakken. Een beetje zoals bij Club Brugge. Daar hebben veel tegenstanders ook dat gevoel niet.”

In de leren vipzeteltjes werd er nog niet zo geswingd. Daar was de sfeer soms nog wat onderkoeld. Ook Roger Vanden Stock kwam nog eens kijken. “Of ik nu erevoorzitter ben van Anderlecht? Euh, dat zal nog wel duidelijk worden, zeker? Over de ploeg weten jullie nu meer dan ik.”

Sneer naar Broos

De polonaise werd nog niet gedanst. Ook niet na de 5-2-zege. Marc Coucke ontving zijn ex-team wel met alle égards. Alleen met Hugo Broos – de sportief directeur van KVO – hing er blijkbaar wat spanning in de lucht. Broos had gezegd dat hij het niet vond kunnen dat Anderlecht nog zomaar assistent-manager Johan Plancke had weggeplukt bij KVO.

“Ach, er zijn in de media wat artikels verschenen over de zogezegde gespannen relatie tussen Anderlecht en Oostende”, legde Coucke uit. “Veel belangrijke mensen bij Oostende weerlegden dat, maar Hugo Broos greep het wel aan om wat dingen uit te vergroten. Johan Plancke werkte drie maanden voor Oostende. Dan kun je toch een band opbouwen, maar blijkbaar bleef die band flinterdun. Dan moet je even in de spiegel kijken. Of ben ik het nu zelf aan het oppoken? Ik neem die woorden terug. Anderlecht en Oostende zijn gewoon twee clubs – met hun eigen project – die nu goed overeenkomen.”

Hein vraagt

De die-hardfans loven ook de politiek van Coucke om veel jeugd te lanceren. Dat zorgt ook voor sfeer en met Hannes Delcroix ontdekte het publiek een nieuwe jonge verdediger. “Die speelde een prima tweede helft, hé”, besloot Coucke. “Het is goed om na al die veranderingen te beginnen met zoveel goals. Ook die hattricks van Santini zijn een droom, maar met zo’n jong team gaan we nog een inzinking krijgen.”

Vanhaezebrouck weerlegde wel een beetje een eerdere uitspraak van Coucke, die zei dat hij liever derde werd met eigen jeugd dan tweede door de eigen principes te verloochenen.

“Anderlecht moet altijd voor de hoofdprijs spelen”, besloot Hein. “Ik geloof ook in eigen jeugd, maar als Dimata of Santini uitvalt, moeten we wel nog zien of de jonge spelers dat kunnen opvangen. Er zullen ploegen zijn die sterker zijn dan Kortrijk of Oostende.”

De polonaises zijn dus nog niet voor meteen.