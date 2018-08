Leko wil nog drie versterkingen bij Club Brugge en toont verrassend veel begrip voor Wesley: “Twintig telefoontjes”

Limbombe en Diaby met transferitis, Mechele, Nakamba, Diatta, Denswil en nu ook Decarli (hamstrings) geblesseerd en daarbovenop nu ook Wesley die wellicht een speeldag of drie wordt geschorst. Coach Ivan Leko maakt zich stilaan zorgen over een nakend, nijpend personeelstekort.

“We hebben nog een drietal spelers nodig. En we moeten hopen dat het zo snel mogelijk 1 september is. En intussen verder hard werken”, reageerde Leko na de zege tegen Moeskroen.

Begrip voor antiheld

Wesley (21), met twee goals én de blijde boodschap dat hij dit seizoen bij Club blijft, was vorige week dé held van Club. Liniecoach Jan Ceulemans gaf achteraf nog mee: “Hij is volwassener geworden, pakt geen domme kaarten meer met onbesuisde acties.” En: ideaal complement voor Vossen.

Die liet hij gisteren dus al na tien minuten danig in de steek. Vossen en de negen andere Bruggelingen. Een elleboog op Katranis, zijn derde rood al bij Club. Leert hij het dan nooit? Aanvoerder Vormer toonde zich vooral verbaasd: “We dachten dat hij het geleerd had, want de laatste tijd deed hij zulke zaken niet meer. Iedereen dacht dat hij wat gekalmeerd was. Stom, maar dat weet hij zelf ook wel.” De aanvoerder zag de bui al hangen toen enkele tegenstanders na het incident meteen rouge gingen schreeuwen. “Als je dat hoort, weet je dat hij iets heeft gedaan dat de VAR opnieuw kan bekijken. Hij laat ons in de steek, maar wat moet je doen? Hem verrot schelden? Ik heb hem na de match een schouderklopje gegeven, maar ik ben niet op hem gaan inpraten. Hij was vooral in zichzelf gekeerd.” Hoe Club de afwezigheid van Wesley zal opvangen, moet nog blijken. Een vergelijkbaar profiel heeft Leko niet. “Hij is belangrijk voor ons met zijn lengte en zijn kracht”, beseft de aanvoerder. “De coach bedenkt wel wat.”

Die coach toonde in eerste instantie verrassend veel begrip. “Het was heel dom en een goeie les voor de toekomst”, aldus Leko. “Maar luister, die jongen heeft een heel moeilijke zomer achter de rug. Wel twintig telefoontjes van managers: Je kan zoveel en zoveel verdienen. Dat is niet makkelijk voor een jongen van 21 jaar. Vorig seizoen waren er geen incidenten. En zijn twee vorige matchen waren wel goed.”

Dat hij net zo in de fout ging na vorige week te hebben aangegeven bij Club te blijven, vindt Leko niet vreemd. “Ik ben ook speler geweest. Ik zie wat ik zie, ook op training. En ik praat heel open met mijn spelers. Geloof me, het is niet makkelijk voor hem. Nog 26 dagen voor 1 september…”