Bosbranden in Californië eisen zevende dodelijke slachtoffer, Trump schuift af op milieuwetgeving

De bosbrand heeft volgens California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire) al bijna 65.000 hectare bos in as gelegd en bedreigt ruim 1.350 woningen. De brandweer zet ongeveer 4.800 manschappen, 390 brandweerwagens en 16 helikopters in om het vuur te bestrijden. De brand, die volgens Cal Fire voor 43 procent onder controle is, is nu de op vijf na dodelijkste uit de geschiedenis van Californië. Twee van de zeven dodelijke slachtoffers zijn brandweerlieden.

“De branden in Californië worden vergroot en erger gemaakt door slechte milieuwetgeving”, aldus president Trump op Twitter. Nog volgens de president moet er bos gekapt worden om de branden in te dijken.

California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amount of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire spreading!