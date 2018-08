Goed begonnen, is half gewonnen: het is een gezegde dat ze in Lokeren blijkbaar niet kennen. Voor de tweede week op rij kwam het snel 2-0 achter. Voor het tweede seizoen op rij begon het met een nul op zes aan de competitie. Vijf redenen waarom Lokeren zijn competitiestart alweer gemist heeft.

1. Sterkhouders blijven ver onder niveau

“Te veel van mijn spelers presteerden onder hun niveau en moeten op zoek naar hun vorm”, klinkt trainer Peter Maes scherp in zijn analyse. Vooral ...