Vorig jaar raakten 474 wegenwerkers gewond, opvallende campagne moet dat cijfer naar beneden halen

Straks is het bouwverlof gedaan en hernemen ook de werken aan de snelwegen. Er lopen twaalf grote werven. Wegenwerkers hebben een gevaarlijk beroep. Vorig jaar raakten 474 wegenwerkers gewond. Om de veiligheid te verhogen, start het Agentschap Wegen en Verkeer een opvallende campagne.

Zomervakantie en het einde van het bouwverlof. Dat betekent traditioneel dat de wegenwerken op de Vlaamse gewest- en autosnelwegen weer in een hoger tempo gaan. In totaal wordt er deze zomer nog op 12 grote werven op autosnelwegen gewerkt. Helaas brengen wegenwerken naast hinder ook risico’s met zich mee. In 2017 noteerden we 474 letselongevallen bij wegenwerken in Vlaanderen. Onoplettendheid is daarbij de grootste oorzaak. Daarom lanceert het Agentschap Wegen en Verkeer een campagne die om aandacht vraagt.

Veel dodelijke ongevallen

Bij 13% van de dodelijke ongevallen op autosnelwegen in 2014 en 2015 (meest recente cijfers van VIAS) waren er wegenwerken aan de gang op het ogenblik van het ongeval. Het gaat daarbij voornamelijk om kop-staartaanrijdingen in de file met als belangrijkste oorzaak onoplettendheid van de bestuurder.

Daarom lanceert het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe campagne langs de Vlaamse wegen die weggebruikers oproept extra aandachtig te zijn in de buurt van wegenwerken. 5 verschillende affiches in opvallende fluo kleuren worden afwisselend op de borden langs de snelweg aangebracht. Omdat het een campagne is die tegen 120km/u veilig moet zijn, worden er bewust weinig woorden gebruikt.

“De boodschap is kort en krachtig: aandacht graag, ogen op de weg”, zegt Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts. “Deze geheugensteuntjes zijn geen overbodige luxe, want vorig jaar hebben we 474 letselongevallen bij wegenwerken genoteerd. Er zijn nog heel wat chauffeurs die geen oog hebben voor de voorsignalisatie”.

Mobiele trajectcontroles

Om de veiligheid van de weggebruikers en de aanwezige arbeiders bij wegenwerken te verhogen worden werven steeds tijdig aangekondigd. Dat gebeurt aan de hand van de dynamische verkeersborden, vaste borden en indien nodig digitale tekstkarren. Daarnaast neemt AWV steeds verkeers- en snelheidsremmende maatregelen zoals het verlagen van de maximale snelheid, asverschuivingen, smallere rijstroken, .... Ook aan de handhaving wordt gewerkt.

Bij werken wordt regelmatig de ‘superflitser’, een semi-mobiele snelheidscamera en mobiele trajectcontrole opgesteld. Helaas volstaat dat niet. In 2017 noteerden we 474 letselongevallen bij wegenwerken.

De affiches worden vanaf vandaag langs de snelwegen aangebracht en blijven één maand hangen.