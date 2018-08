Zware hinder op E40 in Aalter. Van Brugge naar Antwerpen omrijden

Brussel - In Aalter zijn twee ongevallen gebeurd die zware verkeershinder veroorzaken. Op de E40 van de Kust naar Brussel is een ongeval gebeurd waardoor enkel de linkerrijstrook vrij is. Het is er meer dan een uur aanschuiven en het Vlaams Verkeerscentrum raadt automobilisten aan om via Brugge naar Antwerpen te rijden of via Kortrijk naar Gent.

Ook op de N44 in Aalter richting Maldegem is een ongeval gebeurd. Daar is de rijbaan versperd, met hinder op de uitrit Aalter van de E40 tot gevolg. Er geldt een lokale omleiding via de N499, zo meldt het Verkeerscentrum.