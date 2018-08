Slang eet duif op in drukke straat in Londen

Er gaat een opmerkelijke video rond op het internet van een slang die een duif opeet. En dat speelde zich af… in Londen.

Gewoon in het midden van het voetpad van de Leytonstone High Road lag er zaterdag plots een slang op de grond. Het beest was een dode duif aan het verorberen en kon op heel wat aandacht rekenen van voorbijgangers.

“We weten nog altijd niet goed hoe die slang daar is terechtgekomen”, aldus Rebecca Benson van Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. “Maar we zijn vooral erg blij dat de slang naar een wildlife center is gebracht. Daar werd het grondig onderzocht en wordt het nu verzorgd.”