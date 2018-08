Vlaams koppel komt om na ongeluk in Portugal, zonen overleven crash: “Die arme jongens”

Afgelopen vrijdag kwamen twee Belgen om het leven in Portugal nadat ze betrokken raakten bij een zwaar verkeersongeval. Voor het koppel, een man van 48 en een vrouw van 43, kon geen hulp meer baten, hun twee tienerzonen werden lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. Zij worden voor de terugweg bijgestaan door enkele familieleden en Buitenlandse Zaken. “Die arme jongens”, zegt hun oma aan Het Laatste Nieuws.

Het koppel uit Roeselare reed in de late namiddag rond in Odemira, een plaats aan de Atlantische kust in het zuiden van Portugal. Ze wilden de voorrangsweg opdraaien, maar net op dat moment kwam een vrachtwagen van de andere kant. De huurauto van de Belgen werd vol in de flank gegrepen door de truck. De man was op slag dood, de vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleed daar aan haar verwondingen.

Huiswaarts zonder ouders

De twee jongens die in de wagen zaten, tieners van 16 en 18 jaar, hielden lichte verwondingen over aan de klap. Wat hen nu te wachten staat, is veel zwaarder: de reis terug naar huis, deze keer zonder ouders. Twee tantes zijn naar Lissabon vertrokken om ze zelf het slechte nieuws te vertellen.

Zaterdag stonden de tantes plots aan de deur van Godelieve Huyghe, de 87-jarige oma van de jongens. “Ik wist direct dat er iets was, want één van hen zou die ochtend normaal zelf op reis vertrekken”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. “Ze zeiden niet meteen wat er gebeurd was, beetje bij beetje kwam het eruit.”

Moeilijke communicatie

Het gezin hield tot enkele uren voor het drama de familie en vrienden nog op de hoogte van hun zalige vakantie, door foto’s te delen op Facebook bijvoorbeeld. Maar de communicatie met de Portugese autoriteiten loopt moeilijk nu, oma Godelieve kent de details van het ongeluk nog niet. Wel vernam ze dat de jongens naar een ander ziekenhuis werden gebracht dan waar hun ouders heen gingen. “De dokters hebben hen niet verteld dat hun ouders dood zijn”, klinkt het. “Ze namen hun gsm af. De Portugese dokters willen dat iemand van de familie erbij is als ze het nieuws krijgen. Ik weet niet hoe ze daarop zullen reageren.”