1.100 kinderen liepen verloren aan de kust, een nieuw record

Oostende - In de maand juli zijn er aan de kust 1.100 kinderen verloren gelopen. Dat is een record, en zelfs meer dan in de volledige zomer van 2017. Dat meldt de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen maandagochtend.

Het aantal verloren gelopen kinderen aan de kust staat rechtstreeks in verband met het weer. Bij goed weer trekken meer mensen naar de kust en raken kindereen sneller verdwaald. In juli kwam het cijfer op 1.100 te liggen. Na de eerste helft van de maand waren 597 kinderen verloren gelopen. In de tweede helft liepen er nog 503 verloren. Dat is een record. Het vorige record stond op 1.049, geboekt in 2006.

In Oostende en Blankenberge liepen het meeste kinderen verloren, respectievelijk 398 en 250. De Haan en De Panne volgen met ongeveer 110 verdwaalde kinderen. In Bredene en Zeebrugge liepen maar een tiental kinderen verloren.

Na tien minuten terug

Grote incidenten zijn er niet geweest en de meeste kinderen raakten binnen de tien minuten terug bij hun ouder(s) of begeleider. Dat is mede te danken aan de gratis polsbandjes. “Het is fijn om te zien dat ouders en begeleiders van kinderen hun verantwoordelijkheid opnemen”, zegt Johnny Devey, voorzitter van IKWV. “Het bandje biedt ook tal van andere voordelen. De leuke kortingen of acties van het initiatief www.kust.promo zijn natuurlijk ook een goede stimulans om een bandje op te pikken.”

IKWV meldt wel dat er een aantal grote interventies waren, vooral door mensen die te diep in zee gingen en zich lieten verrassen door de sterke, en vaak koude, stromingen. Ook mensen met hartklachten of gezondheidsproblemen passeerden vaker bij een reddingspost. Exacte cijfers over het aantal interventies zijn er nog niet.

Nog de hele maand augustus worden alle posten bemand, goed voor 34 kilometer beschermde zones. Zwemmen is enkel daar toegelaten.