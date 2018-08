Vlaming getuigt na aardbeving in Indonesië: “Het is totale chaos, we hebben een hotel zien instorten, winkels worden geplunderd”

De aardbeving op het Indonesische eiland Lombok heeft ook veel schade aangericht op de naburig Gili-eilanden. “Hier is echt een exodus aan de gang, iedereen staat op het strand te wachten om van het eiland af te raken”, zegt de Vlaming Wout Valkenborgh (28) maandag aan de redactie van Het Nieuwsblad. “We zaten op het strand tijdens de beving en we hebben een hotel zien instorten.” Daags na de schok zijn alle winkels en restaurants gesloten. “De hulpdiensten delen water uit, maar geen eten. Sommige mensen zijn aan het plunderen geslagen.”

Het Indonesische eiland Lombok is zondag voor de tweede keer op korte tijd getroffen door een zware aardbeving. Daarbij vielen minstens 91 dodelijke slachtoffers. De dodentol kan nog oplopen omdat de hulpdiensten de zwaarst getroffen regio nog niet bereikt hebben.

Ook op de Gili-eilanden, een eilandengroep voor de kust van Lombok, is veel schade.“We zaten gisteren rond 19.45 uur wat te drinken toen de aardbeving begon. De schok begon redelijk rustig, maar die werd alsmaar harder en harder. We zijn toen meteen op de grond gaan liggen tot de beving voorbij was”, zegt Wout. “Gelukkig zaten we buiten, want naast het strand waar we zaten, hebben we een hotel zien instorten, maar gelukkig zijn we allemaal ongedeerd.”

Wout en zijn vier kameraden. Ze komen allemaal uit Overpelt en Neerpelt. Foto: RR.

“Eén van onze kameraden zat in een andere bar. Hij zat binnen samen met enkele locals, maar zodra de beving begon, zijn die naar buiten gespurt en is hij hen gevolgd. Kort daarna hebben we hem teruggevonden.”

Het epicentrum van de aardbeving lag in het noorden van Lombok, maar ook op de Gili-eilanden was de beving hevig. “De schok heeft zo’n twintig seconden geduurd, daarna was het pure chaos. Iedereen liep naar buiten, we zagen zelfs mensen van de eerste verdieping langs bomen naar benden klauteren om dan in de richting van het strand te lopen. We stonden daar met honderden mensen toen plots iemand riep dat er tsunamigevaar was. Het is een heel klein eiland, als er een tsunami komt, weet je dat je een vogel voor de kat bent. Toen ontstond er echt blinde paniek, maar gelukkig werd het tsunami-gerucht snel ontkracht.”

“Alles is kapot, hoewel de winkels dicht zijn, kunnen de mensen gewoon binnen om te plunderen.” Foto: RR

Paspoort en handbagage

Vervolgens zijn Wout en zijn vrienden teruggekeerd naar de hostel waar ze verblijven. “Het is een gebouw zonder verdiepingen, dus eigenlijk was er geen schade. We hebben dan onze handbagage, identiteitskaarten en paspoort genomen en naar een heuvel op het eiland gegaan, moest er toch een tsunami komen… We hebben daar dan de nacht doorgebracht.”

Op de heuvel zagen Wout en zijn vrienden de eerste gewonden. “Veel mensen waren omgevallen door de beving of gestruikeld in de vluchtende massa. We hebben ook wat mensen gezien met hoofdletsels, vermoedelijk door brokstukken.”

Evacuatie

’s Ochtends zijn Wout en zijn kameraden teruggekeerd naar de hostel om de rest van hun spullen op te pikken. “In het licht werd duidelijk hoeveel schade er was. Vooral de zwakste gebouwen zijn ingestort. Op het strand zagen we een echte exodus. Honderden mensen, gezinnen met kinderen, mensen van hier… Iedereen wil van het eiland af. Al snel kwamen er boten om mensen te evacueren, maar we hebben besloten om de drukte wat af te wachten. We gaan proberen om morgen naar Bali terug te keren omdat er op Lombok ook veel schade is. We moeten nu vooral het hoofd koel houden.”

Maandag zijn de eerste boten toegekomen op de Gili-eilanden om mensen te evacueren. Foto: rr

“Hier gaat het gerucht rond dat er op het eiland vijftien mensen om het leven zijn gekomen, onder wie ook een moeder en haar kind, maar dat is natuurlijk speculatie.”

Op het eiland zelf is het leven stilgevallen. “Alles is gesloten. Winkels, restaurants, hotels… het lijkt wel een spookstad. We zagen ook mensen winkels plunderen. Ik begrijp dat wel, ze hebben honger en door de schade kan je die winkels gewoon binnen. Wij hebben nog een restaurantje gevonden waar we enkele omeletten hebben kunnen krijgen.”

Voor Wout en zijn vrienden is een droomvakantie een ware nachtmerrie geworden. “Ik reis met een vriend. De rest van het gezelschap is eigenlijk allemaal van Overpelt en Neerpelt. Enkele dagen geleden met elkaar afgesproken bij Lombok. Vandaar zouden we dan enkele dagen samen naar Gili gaan om vervolgens weer onze eigen weg te gaan. Als we terug naar Bali kunnen gaan, blijf ik daar nog enkele dagen. Vrijdag kan ik hopelijk naar huis vertrekken.”