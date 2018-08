Vanmiddag Europese loting: Standard kent potentiële tegenstanders al, Gent mag dromen, Genk bibbert

Vanaf 12u00 vindt in het Zwitserse Nyon de loting plaats voor de play-offs (de laatste voorronde) van de Champions League en Europa League. Standard, AA Gent en Racing Genk gaan daarbij in de trommel. Dit zijn hun potentiële tegenstanders als ze de derde voorronde overleven.

Standard

De Rouches staan voor een zware opdracht in de Champions League. Het moet over twee wedstrijden het sterke Ajax zien te verslaan. Mocht dat de troepen van Michel Preud’homme toch lukken, dan wacht een confrontatie met Slavia Praag of Dinamo Kiëv in de play-offs. Daarvoor is geen loting nodig. Wel wordt bepaald welke club eerst thuis speelt.

Waarom staat die ‘loting’ al vast? Dinamo Kiev en Benfica zijn reekshoofd in de competitieroute (voor niet-kampioenen). Als deze clubs worden uitgeschakeld, nemen tegenstanders Slavia Praag en Fenerbahçe die status over. Oekraïense en Russische teams mogen van de UEFA bovendien niet tegen elkaar uitkomen, dus een treffen tussen Dinamo Kiev en Spartak Moskou (dat tegen PAOK Saloniki speelt) zit er niet in. Daardoor is het zeker dat Standard of Ajax tegen Dinamo of Slavia speelt.

AA Gent

De Buffalo’s moeten in de derde voorronde voorbij het Poolse Jagiellonia Bialystok. Gent is een van de reekshoofden en ontloopt daardoor kleppers als Sevilla en Besiktas. Bij de mogelijke tegenstanders zit wel Bordeaux, de nieuwe club van Samuel Kalu.

De potentiële tegenstanders van Gent:

Sarpsborg (NOR) - HNK Rijeka (KRO)

Nordsjælland (DEN) - Partizan (SER)

Mariupol (UKR) - Bordeaux (FRA)

Sigma Olomouc (TSJ) - Kairat Almaty (KAZ)

Racing Genk

De Limburgers lieten in hun tweede voorronde weinig heel van het Luxemburgse Fola Esch, dat over twee wedstrijden met 9-1 werd uitgeschakeld. Nu wacht een clash met het Poolse Lech Poznan. Ook Genk is reekshoofd in zijn groep maar treft in eventuele play-offwedstrijden mogelijk stevige tegenstanders als Basaksehir, RB Leipzig en het Burnley van Steven Defour.

De potentiële tegenstanders van Genk:

RB Leipzig (DUI) - U Craiova (ROE)

Spartak Subotica (SRB) - Bröndby (DEN)

Hibernian (SCO) - Molde (NOR)

Sturm Graz (OOS) - AEK Larnaca (CYP)

Istanbul Basaksehir (TUR) - Burnley (ENG)