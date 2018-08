Straks tweede zwarte zaterdag op Franse wegen, rode op Zwitserse

Automobilstenorganisatie VAB kijkt al naar volgend weekend en ziet in Frankrijke en zwarte zaterdag opdagen in in Zwitserland een rode.

Zaterdag 11 augustus is de tweede “zwarte zaterdag” van deze zomervakantie op de Franse wegen. Alle grote vakantieassen zijn dit weekend opnieuw te vermijden in Frankrijk. In Duitsland zal het komend weekend een stuk rustiger zijn. In Oostenrijk en Zwitserland is het een rode zaterdag.

Een overzicht per land:

België

In België moeten we er rekening mee houden dat mensen de brug gaan maken met woensdag 15 augustus, waardoor er vele weekendtoeristen op de baan gaan zijn. Hierdoor kan de avondspits op vrijdag vroeger op gang komen en kunnen er dagelijks files ontstaan op de wegen van en naar de kust.

Duitsland

In Duitsland verwacht VAB een rustiger vakantieweekend, maar moet er toch rekening gehouden worden met files rond München en op de A9 Neurenberg – München en de A8 München – Salzburg. Ook op de A7 Ulm – Füssen richting Oostenrijk.

Drukke wegen

A1 Osnabrück - Bremen – Hamburg (hier wordt ook gewerkt in beide richtingen bij Osnabrück)

A3 Keulen - Frankfurt – Neurenberg (werken tussen Würzburg en Neurenberg tot 23 augustus)

A5 Heidelberg - Karlsruhe – Basel (knelpunten bij Karlsruhe, Heidelberg en Weil am Rhein)

A7 Flensburg - Hamburg (knelpunt bij Hamburg)

A7 Würzburg - Ulm – Füssen (knelpunten tussen Kempten en Füssen)

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Neurenberg - München

A61 Mönchengladbach - Koblenz.

A99 ringweg München.

Frankrijk

In Frankrijk is het zaterdag 11 augustus de tweede “zwarte zaterdag” van deze zomervakantie en dus een te vermijden dag voor alle vakantie-assen. Al vanaf 7u ’s ochtends zullen er lange files staan op de A7 Lyon – Orange. De drukte blijft aanhouden tot ongeveer 16u met op het drukste moment rond 12u30 opnieuw meer dan 700km file (afgelopen zaterdag stond er in totaal 705 km file).

Knelpunten:

A7 Lyon – Orange : van 7u tot 17u tussen Vienne en Orange

A6 Parijs – Lyon : van 8u tot 12u ter hoogte van Villefranche

A9 Montpellier – Perpignan : van 9u tot 16u

A10 Parijs-Bordeaux: van 9u tot 15u bij Orléans, Poitiers, Niort en Bordeaux

A63/A630 Bordeaux – Spaanse grens : van 9u tot 15u

A71 Orléans – Clermont-Ferrand

A75 Clermont-Ferrand - Béziers

Oostenrijk

In Oostenrijk is het zaterdag een rode dag en daar verwacht VAB vooral druk verkeer aan de grensovergangen met Duitsland (B179 Fernpassstrasse), op de A10 Salzburg-Villach bij Flachau en op de A11 richting Slovenië bij de Karawankentunnel.

Drukke grensovergangen:

Vanuit Duitsland: grenstunnel bij Füssen (B179)

Vanuit Duitsland: bij Kufstein (A12)

Richting Italië: Brenner Autobahn (A13)

Richting Slovenië: Karawankentunnel (A11 Villach – Ljubljana)

Zwitserland

In Zwitserland is het een rood weekend met druk verkeer. De vakantie eindigt hier ook op vele plaatsen. De Gotthardtunnel is ook deze dag het grootste knelpunt. De files vormen zich vaak al ’s morgens erg vroeg en kunnen oplopen tot meer dan 2uur wachttijd. Bovendien kom je de files opnieuw tegen aan de grensovergang met Italië bij Chiasso. Wie terugkeert naar huis kan ook hier te maken hebben met grote tijdverliezen.

Knelpunten:

A1 Bern – Zürich – Winterthur

A2 Bazel – Luzern – Gotthard – Chiasso

A13 St. Margrethen – Sargans – Bellinzona (bij San Bernardinotunnel)

Best vertrektijden

Beste vertrektijden naar het buitenland:

Zaterdag: vanaf 12u vertrekken

Zondag ganse dag

Beste vertrektijden terug naar België:

Vrijdag: de hele dag

Zaterdag: na 15uur

Zondag: de hele dag (wel de hele dag druk verkeer te verwachten)