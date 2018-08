Nieuw gruwelverhaal uit VS: elf ondervoede kinderen aangetroffen in trailer

Op een erf in de Amerikaanse staat New Mexico heeft de politie elf ondervoede kinderen aangetroffen. Dat meldt de lokale politie. Ze verbleven in trailers in een geïmproviseerd barakkencomplex, bestaande uit autobanden en afval. Twee mannen werden opgepakt.

De kinderen werden aangetroffen tijdens een zoekactie naar een driejarige jongen die al enkele maanden vermist is. De hoofdverdachte voor de verdwijning is Siraj Wahhaj, de 39-jarige vader van de jongen.

Foto: EPA-EFE

Op 2 augustus had de sheriff van Taos, New Mexico, een huiszoekingsbevel verspreid voor een “geïmproviseerd barakkencomplex omringd met banden en een muur van aarde” in het landelijke dorp Amalia, waar de vader van het kind en een andere man zich zouden verbergen. Uiteindelijk ondernamen de autoriteiten actie nadat een bericht werd doorgestuurd met als boodschap: “We hebben honger en hebben voedsel en water nodig”.

“Ergste omstandigheden”

De agenten troffen de elf kinderen tussen één en vijftien jaar aan, samen met drie vrouwen en twee mannen, onder wie Wahhaj. Een politieagent sprak van de “ergste omstandigheden van leven in armoede” die hij ooit had gezien. Het gezelschap werd in een trailer onder de grond aangetroffen. Er lagen enkel wat aardappelen en een doos rijst in de vuile trailer, waar ook geen elektriciteit was. Volgens de sheriff van Taos County zagen de zestien eruit “als vluchtelingen uit een derdewereldland, zonder voedsel of water, en ook geen schoenen, persoonlijke hygiëne en vuile vodden als kledij”.

De twee mannen, Siraj Wahhaj en Lucas Morten, waren gewapend met een jachtgeweer en vier pistolen. Ze werden beiden opgepakt, en Wahhaj werd aangehouden op verdenking van kinderontvoering. De zoon van Wahhaj werd nog niet teruggevonden. De politie vermoedt dat de jongen enkele weken eerder wel nog in Amalia was, maar er werden geen verdere details gegeven.

De drie vrouwen, vermoedelijk de moeders van de kinderen, werden eveneens opgepakt, maar daarna weer vrijgelaten.

Siraj Wahhaj Foto: EPA-EFE