In 246 Waalse dorpen stroomt het water direct van de afvoer naar de beek

Brussel - Zowat 246 Waalse dorpen zijn niet uitgerust met een collectief waterzuiveringsstation, zo schrijft La Dernière Heure op basis van een parlementaire vraag van Charles Gardier (MR) aan de Waalse minister van Leefmilieu Carlo Di Antonio. Gebruikt water uit de keuken, badkamer en toiletten komt dus direct terecht in de waterlopen, via afvoersloten of rioleringen.

Di Antonio is zich bewust van het probleem. Hij kondigde een investering in Wallonië van 400 miljoen euro tegen 2021 aan, aldus de krant. Het ontwerp is in september aangenomen door het Waals parlement. Op korte termijn zullen er 90 nieuwe zuiveringsstations bijkomen.

De afgelopen jaren is er wel al vooruitgang geboekt. Sinds 2000 investeerde de Société publique de gestion de l’eau (SPGE), de Waalse maatschappij voor waterbeheer, bijna 4 miljard euro in de zuivering van gebruikt water. Daardoor wordt nu 91 procent van het gebruikt water in Wallonië gezuiverd.

De regio’s met zuiveringsinstallaties krijgen minder te maken met de problemen veroorzaakt door de huidige hittegolf. In droge periodes ontwikkelen zich bacteriën en algen en wordt het gebruikt water minder verdund, aldus Christian Didy, verantwoordelijke van de beheersdienst bij de SPGE, in de krant.