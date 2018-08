Piloten Ryanair geschokt na dood Nederlandse collega

Een Nederlandse Ryanair-piloot is kort voor zijn vlucht van Malaga naar Charleroi uit het leven gestapt. De lagekostenmaatschappij reageerde geschokt. Of zijn daad iets te maken heeft met zijn werk, is nog onduidelijk.

Toen de 45-jarige piloot zich niet kwam aanmelden voor zijn vlucht, gingen al enkele alarmbelletjes af bij zijn collega’s. De Nederlandse man, die met zijn Belgische partner in het Spaanse Mijas woonde, gaf namelijk nooit verstek. “In 15 jaar heeft hij nog nooit een vlucht gemist”, zei een verbijsterde collega aan The Sun. “We wisten toen al dat er iets moest zijn.”

Ryanair bevestigde de dood van de piloot en condoleert zijn nabestaanden met het verlies: “De collega’s zijn in shock. We wensen de familie sterkte toe.” De man maakte kort voor zijn vertrek naar Charleroi vanuit Malage een eind aan zijn leven in een parkeergarage nabij het vliegveld. Het is nog onduidelijk of de zelfdoding iets te maken had met zijn werk als piloot.

Psychologische testen

Nog geen maand geleden werd bekendgemaakt dat de Europese Commissie de regelgeving rond de geestelijke gezondheid van piloten heeft aangescherpt. Luchtvaartmaatschappijen worden voortaan geacht om gezagvoerders aan een psychologische test te onderwerpen voordat ze in dienst kunnen treden. Aanleiding was de tragedie met een toestel van GermanWings in maart 2015. De copiloot liet een Airbus 320 met 150 mensen aan boord tijdens een vlucht van Barcelona naar Düsseldorf opzettelijk neerstorten. Hij was geestesziek en had suïcidale neigingen. Niemand overleefde het drama.

Piloten worden vandaag wel jaarlijks medisch onderzocht, maar dan wordt enkel op het fysieke gefocust. Voortaan zal daar dus ook de mentale gezondheidstoestand bijkomen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.