Dubbel zoveel vacatures in chemie- en farmasector

De chemie- en farmabedrijven in Vlaanderen hebben op dit moment 1.522 openstaande vacatures. Dat is bijna een verdubbeling tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bijna 40% van de vacatures staat open voor pas afgestudeerden zonder werkervaring. Toch geven acht op de tien ondernemingen aan dat het alsmaar moeilijker wordt om geschikt talent aan te trekken.

Hoewel de sector vorig jaar 3.500 nieuwe medewerkers heeft aangeworven, heeft zowat een op de drie bedrijven vacatures die al langer dan een jaar openstaan. Dat blijkt uit de jaarlijkse Jobbarometer van sectorfederatie essenscia vlaanderen. De resultaten werden vandaag voorgesteld bij Pfizer in Puurs. Deze farmaproducent heeft jaarlijks gemiddeld 250 vacatures en wierf de voorbije zes jaar 1.000 nieuwe werknemers aan.

Jobbarometer

De Jobbarometer van essenscia vlaanderen is een jaarlijkse enquête naar tewerkstellings-trends bij ondernemingen uit de chemie-, kunststoffen- en farmasector. Aan de bevraging in mei en juni namen 144 sectorbedrijven deel. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal vacatures in vergelijking met vorig jaar bijna verdubbeld is, van 801 tot 1.522 vacatures.

Vorig jaar waren er ook zowat duizend aanwervingen meer dan in 2016, met name 3.492 in 2017 tegenover 2.457 een jaar eerder. Vooral in de farma-industrie zijn er heel wat jobs bijgekomen. Zo deed Pfizer in 2017 400 aanwervingen, het grootste aantal van alle deelnemende bedrijven. In totaal is de sector in Vlaanderen goed voor ruim 60.000 directe en meer dan 100.000 indirecte jobs.

Kansen voor pas afgestudeerden

De zoektocht naar talent is een sectorbrede uitdaging, want liefst 88% van de ondervraagde bedrijven werft momenteel personeel aan. Vrijwel de helft van deze vacatures (47%) gaat om nieuwe jobs, de andere helft (53%) zijn vervangingsvacatures om de uitstroom van oudere werknemers op te vangen. Voor 37% van de vacatures is trouwens geen specifieke werkervaring vereist, wat duidelijk kansen biedt voor pas afgestudeerden.

Wat het opleidingsniveau betreft is ongeveer een derde van de jobs bestemd voor technisch TSO-talent, vooral uit de studierichting Chemische Procestechnieken. Deze opleiding, een van de pioniers in de praktijkgerichte onderwijsvorm duaal leren, is voor veel jongeren een springplank naar een job als procesoperator.

Farma studenten

Het merendeel van de vacatures in de chemie- en farmasector mikt op hoogopgeleiden. Professionele bachelors (26%) zijn gegeerd voor technische functies in productie, onderhoud of labo’s. Op masterniveau zijn vooral ingenieursprofielen erg in trek, voornamelijk industrieel, burgerlijk, farmaceutisch en bio-ingenieurs. Ook wetenschappelijke masters en doctors liggen goed in de markt.

